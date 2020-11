HOG – Zauberhafter Präsenz- UND Online-Unterricht in der Großfeldsiedlung

„Weil ich klug sein will und zu Hause keinen Drucker habe“, sagt Siad, weshalb er im Lockdown in der 3b sitzt. Seine Kollegin Ina kommt „täglich her, weil wir schon Computer zu Hause haben, drei Stück, aber wir sind viele Kinder und meine Geschwister in der Oberstufe brauchen die ständig“. Auch bei Emma sind sieben Kinder im Haushalt und Selima mit einem Stirnband ihrer japanischen Lieblingsserie Naruto am Kopf findet, dass es jetzt hier in der Schule besser ist als über Zoom beim ersten Lockdown. Der Kinder-KURIER durfte – selbstverständlich unter Einhaltung aller Auflagen – etliche Einblicke ins Geschehen in der Volksschule Herzmanovsky-Orlando-Gasse (bei der Großfeldsiedlung in Wien-Floridsdorf) nehmen. Fast 40 Prozent der 284 Kinder sind täglich am Vormittag in der Schule, die Nachmittagsbetreuung nehmen mehr als ein Viertel der Schüler_innen in Anspruch.