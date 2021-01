Bilderbuch-Trilogie: Kreis, Dreieck und Quadrat spielen miteinander

Spielen Kreis, Quadrat und Dreieck verstecken … was vielleicht wie ein absurder oder Anti-Witz beginnt („sitzen zwei Hochhäuser im Keller und stricken Beton“) ist (fast) der Anfang eines wunderbaren Bilderbuchs namens „Kreis“. Und ein Teil einer Trilogie – denn Mac Barnett und Jon Klassen, beide leben in Kalifornien, widmen auch den beiden anderen Formen jeweils einen gleich-formatigen Band. Immer wenig Text, die Handlung ein wenig skurril, künstlerisch gestaltete Doppelseiten – die sowohl von den Illustrationen als auch vom knappen Text her viel Raum für Fantasie geben, irgendwie zum Weiter-Spinnen.

Im schon erwähnten „Kreis“ kommen alle drei Figuren vor und spielen miteinander. Auf mehreren Doppelseiten ist es im tiefsten Versteck fast nur schwarz – lediglich das Weiß der Augen leuchtet aus den Bildern hervor. In den beiden anderen – jeweils 48-seitigen - Büchern kommen immer nur zwei der Formen vor. In „Dreieck“ wandert dieses durch die nur 3-eckige Welt bis es zur 4-eckigen kommt. Dort will es dem Quadrat einen Streich spielen, aber …