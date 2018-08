Befreiende Bewegungen, die Spaß machen

Alice (11) hat, wie sie im Interview erzählt, schon ein bisschen Parkour-Erfahrung aus einem einwöchigen Sportcamp. „Da haben wir alles möglich gelernt, Trampolinspringen, Salto machen, seitliche Rollen und wir sind auch ein bisschen über Kästen gesprungen. Das gefällt mir sehr gut, es macht Spaß. Du kannst dabei so frei sein, musst nicht wie in der Turnhalle nur das machen, was du gesagt kriegst. Und es geht darum, über den Kasten oder das Hindernis drüber zu kommen, aber nicht drüber zu kraxeln, sondern lustiger.“

Ihr hauptsächlicher Sport ist aber Turnen, seit sie zwei Jahre jung war. „Da war ich im Eltern-Kind-Turnen, dann bin ich in eine höhere Gruppe gekommen, mein Papa ist Tainer geworden. Mein Lieblingsgerät ist das Reck.“

Warum?

„Das ist schwer zu sagen, aber ich kann dabei so frei sein wie bei Parkour. Weniger gern mag ich den Kasten, aber ich mach’s halt, weil’s zu den zehn Übungen dazugehört und hab trotzdem Spaß daran.“

Drei Mal wöchentlich trainiert Alice jeweils zwei Stunden im Verein „und dazu geh ich noch in der Schule freiwillig in Geräteturnen, also trainier ich vier Mal in der Woche.“

Ob Training immer Spaß mache?

„Naja, manchmal gibt es schon Zeiten, wo ich nicht so richtig Gas geben mag, aber im Endeffekt geb ich dann trotzdem Gas.“

Bei so viel sportlicher Bewegung, gehst du dann überhaupt noch durch die Stadt oder bist du immer springend, hüpfend usw. unterwegs?

„Naja, wenn ich ein Pflastermuster sehe, dann hüpf ich fast immer mit beiden Beinen.“

Trittst du auch bei Wettkämpfen an, und bist du da nervös?

„Ich bin schon immer nervös, aber im Endeffekt macht’s auch Spaß. Und das sollte man auch haben und nicht immer alles so ernst nehmen?“

Nimmst du diese Haltung auch ins echte Leben mit, in die Schule zum Beispiel?

„In der Schule streng ich mich schon noch ein bisschen mehr an, aber beim Turnen, beim Sport sollte man jedenfalls Spaß haben, aber es schon auch ernst nehmen, also beides.“