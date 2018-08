Bewegung im öffentlichen Raum liegt im Trend

"Herabschauender Hund" beim Flak-Turm

Yoga im Augarten. Hinter einer Hecke versteckt wird Balance gehalten

Monday-Yoga (Montag um 18.30 Uhr), Midweek-Yoga (Mittwoch um 18.30 Uhr) oder Thursday-Yoga (Donnerstag um 18.30 Uhr) – wer den Sonnengruß, den „Herabschauenden Hund“ (siehe Bild) und die „Kleine Kobra“ im Sommer vom Studio nach draußen verlagern will, ist gut beraten, im Augarten vorbeizuschauen. Dort hält Julia Hofgartner Yoga-Stunden ab. „Die Menschen sind einfach glücklicher nach einer Stunde Yoga draußen, als im Studio“, sagt Hofgartner.

Aber nicht nur das: Man könne sich an der frischen Luft besser entspannen, würde ausreichend Vitamin D von der Sonne aufsaugen, was den Serotoninhaushalt stärke, und die Balancehaltungen im Yoga seien effektiver, wenn sie auf unebenem Wiesenboden geprobt werden, nicht auf glattem Studioboden. „Viele sitzen sowieso den ganzen Tag im Büro, da muss man danach nicht auch noch Yoga in einem Raum machen“, sagt Julia Hofgartner.

INFO: Yoga & Juliet, bis September (solange es warm ist) auf der Wiese beim Kinderbad im Augarten. Freie Spende.