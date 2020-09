Beethoven, der Wiggal van Ruam-Ogga

Schäggsbia, Haydn-Oawad, Wiggal

Auf diese ihre originäre Art hatte sie auch schon zu einem runden Haydn-Jubiläum (2009) ein Stück über Haydn („a haydn-oawad) entwickelt. In diesem Jahr ist Beethoven dran – Corona-bedingt starten die Aufführungen quer übers Land verstreut erst jetzt im Herbst. Natürlich vermittelt sie auch in diesem Stück wichtige Eckdaten über Leben und Schöpfungen des Komponisten, die viele Jahre in Wien – an sehr viel mehr Wohnorten – gelebt hat.

Aber wir erfahren viel mehr – manches ist sicher erfunden, aber das Wesentliche hat die spätberufene Theaterfrau und ausgebildete Kunsttherapeutin aus Biographien und der Musik Beethovens herausgekitzelt. Und sich für die Passage über die Anfangsjahre des Komponisten Kölschen Dialekt angeeignet. So spielt in dem höchst vergnüglichen, aber wie auch in all ihren anderen Stücken nie seichten, Abend wiederkehrend eine Sache eine große Rolle: Widersprüchlichkeit: „Anaseits und aundaraseids“.