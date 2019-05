Wie Köchin Mizzi Haydns Musik beeinflusste...

Wie kam's dazu?

Über den Weg zu diesem Stück verrät sie dem Kinder-KURIER: „Ich hab mir überlegt, wie kann ich was über Haydn und seine Musik für Leute erzählen, die nicht so viel mit Musik am Hut haben. Irgendwann war die Idee vom Kochen da und damit die Figur einer Köchin...“

In dem Stück versprüht „Frau Franzi“ aber nicht nur Witz, sie setzt Haydns Kompositionen und seine Herangehensweisen auch in gesellschaftspolitische Zusammenhänge - von der Fröhlichkeit seiner Musik, die den frömmelnden Kirchen-Oberen nicht so ganz in den Kram passte bis zum Opportunismus, sich mit den weltlichen Herrschern nicht anzulegen.