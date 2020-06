Aus dem Abseits ins Zentrum tanzen

Die Geschichte vom schwarzen Punkt

Der erwähnte rote Kreis könnte für die Geschichte „der schwarze Punkt“ stehen. Von dieser ließ sich der Choreograf inspirieren. Vor allem um die Jahreswende 2016/2017 kursierte diese kurze symbolische Erzählung – praktisch immer ohne Urheberschaft – im Internet (eine YouTube-Version siehe Link unten):

Kürzest zusammengefasst: Lehrer verteilt weiße Blätter an seine Schüler_innen. Ungefähr in der Mitte der Rückseite befindet sich ein großer schwarzer Punkt. Weiter keine Anleitung. Alle (be)schrieben den Punkt und was ihnen dazu einfiel. Am Ende meinte der Lehrer, weshalb habe keiner über das viele Weiß, die viel größeren hellen Stellen statt über die kleine dunkle geschrieben?