Jasmeet, die starke Schwester, tanzt endlich wieder

Echte Lebensgeschichten

Geboren im indischen Bundesstaat Panjabi, wollte Jasmeet im echten Leben schon als kleines Kind Tänzerin werden, tanzte oft auf Hochzeiten, bei denen ihr Vater, ein Musiker, spielte. Als ihr Bruder Pal geboren wurde, änderte sich das Leben gewaltig. Er brachte die Schwester von Anfang an oft und viel zum Lachen, erfreute sie, aber viele Menschen in der Umgebung begannen die Familie zu meiden und gar mobben und schlimmeres. Einzig und allein, weil Pal Trisomie 21 (Down Syndrom) hat.

Brutal

Im Stück heißt es über die Tatsachen: „In Indien dürfen Kinder wie Pal nicht zur Schule gehen. Kinder wie Pal bringen Unglück, heißt es. In Häusern wo Kinder wie Pal untergebracht werden, zahlt man viel Geld. Und dann bekommen sie dort verdorbenes Essen und werden geschlagen. Einmal haben wir Pal weinend und blutend in einer Ecke gefunden. Jemand hat in seine Zunge geschnitten. Seitdem kann er nicht mehr gut sprechen.

Jasmeet konnte nicht mehr in die Schule gehen, weil sie wegen Pal verspottet und gequält wurde. Die Familie wurde nirgends mehr hin eingeladen, nicht einmal von den Verwandten. Jasmeets Vater hatte keine Aufritte mehr als Musiker und Jasmeet durfte auf keinen Hochzeiten mehr tanzen. Als Jasmeet älter wurde, wollte sie wegen Pal niemand zur Frau nehmen. Es konnte für sie nur ein Mann in Afghanistan gefunden werden und Jasmeet musste ihre Familie und Pal verlassen. In Afghanistan herrschte Krieg, Jasmeet und ihr Mann konnten ihre Religion nicht mehr leben, sie konnten sich nicht mehr frei bewegen und waren nicht mehr sicher, deswegen mussten sie fliehen und kamen nach Österreich. In Österreich konnte Jasmeet nicht glauben welche Möglichkeiten es hier gab für Menschen wie Pal und sie setzte alles daran ihn zu holen.“

Hoffnung

Letzteres gelang und weil Pal gut tanzt und über seine trotz aller Schicksalsschläge fröhliche, offene, gewinnende Art schaffte er es, bisher schon in mehreren verschiedenen Tanzstücken mitzuwirken. Im nunmehrigen wird die Geschichte tänzerisch erzählt und trotz der Tragödien die positive Energie der Leidenschaft am und fürs Tanzen vermittelt. Auch wenn es beispielsweise die österreichischen Behörden der Familie nicht gerade leicht machen. Jasmeet, ihr Mann und ihre beiden Kinder, die aus Afghanistan nach Österreich geflüchtet waren, haben während der Probenzeit subsidiären Schutz bekommen – damit dürfen sie mindestens ein Jahr lang bleiben. Pal und seine Eltern aber, die aus Indien kamen, zittern noch um ein Aufenthaltsrecht.