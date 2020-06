Der Zauberer von OK

Um am Ende draufzukommen, dass sie durch ihr Handeln auf dem langwierigen Weg jeder längst bewiesen hat, nicht blöd, herzlos oder mutlos zu sein. Sie sind okay, wie sie sind, wenn sie draufkommen, was in ihnen steckt. So weit die Message der bekannten Geschichte. Die vielleicht noch selten zuvor in einer Aufführung so viel Gewicht bekommen hat. Ob im Rollstuhl oder nicht, ob diese oder jene Behinderung oder keine (offensichtliche): Jede und jeder kann mitmachen und zur Gesamtgeschichte beitragen.