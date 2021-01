Auch Festival des Lachens mit "Kaiserin" und "woswasi" muss warten

Karl-Valentin-Stück: 3. Anlauf

Mit der nun schon zwei Mal verschobenen Premiere einer Eigenproduktion will Seidl das Kalenderjahr auf der Bühne des Theater Forum Schwechat am 5. März eröffnen: „Theater in der Vorstadt“, einer Komödie von Karl Valentin in einer Inszenierung der künstlerischen Leiterin selbst. Im Mai des Vorjahres hätte es gespielt werden sollen, wurde auf November verschoben. Zwei Wochen vor der Premiere kam die Lockdown-Verkündung. „Wir haben’s dann schon noch fertig erarbeitet, brauchen jetzt aber natürlich Wiederaufnahme-Proben“, so Seidl.