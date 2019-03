Übers Lebm von de oamen Leit

Schlaglichter auf das Alltagsleben im Wien der späten 20er Jahre werfen die collageartige zusammengeschnittenen Szenen des jüngsten Stücks „Das Milchgeschäft in Ottakring“ im Theater Forum Schwechat. Kund_innen, die anschreiben lassen müssen, weil sie meist nicht genügend Geld haben, um die benötigte Milch oder Semmeln sofort bezahlten zu können, demonstrieren den sozialen Status vieler in der Wiener Vorstadt sozusagen am Vorabend der großen Weltwirtschaftskrise.

Junge, beinahe verzweifelte Frauen, die den einzigen Ausweg zu Auskommen zu gelangen in einem entsprechenden Ehemann sehen, überlegen, welcher da am besten geeignet wäre, tauchen auf. Dem stehen Frauen gegenüber, die mit einem Kind vom Mann verlassen oder so alleingelassen wurden. Aber auch zwei „Strizzis“, die mit immer wieder neuen krummen Geschäftsideen meinen, das große Geld zu machen, treffen einander mehrfach im Geschäft auf.