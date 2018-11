Dein Kapital ist eine deiner Nieren

Ständige Wiederholung

Aslı Kişlal: Also, wenn ich ein bisschen was preisgeben darf: Wir stellen diese Überforderung in Frage. In einer Szene, die wir reingenommen haben, kommen Auszüge aus einem „Spiegel“-Artikel von 1990 vor, vier Monate nach dem Mauerfall. Nimm einfach nur die Worte Ostdeutsche oder DDR raus und setz stattdessen Migranten oder Flüchtlinge ein – es ist genau das Gleiche. Sie reden genauso von der sexuellen Belästigung, von jungen Männern, die in Scharen kommen, von Flut, Invasion... Sie sind überfordert mit diesen gescheiterten Existenzen.

Dadurch zeigt sich, dass die Neuen, die Fremden immer wieder benutzt werden für Panikmache. Wir stellen die Frage, ob uns nicht diese Überforderung vorgegaukelt wird.

Erol Uensalan: Die Geschichte wiederholt sich immer und immer wieder. Damit müssen wir arbeiten, dass sich Dinge wiederholen, dass es nicht per se immer nur ein Problem ist, das es zu lösen gilt, sondern einfach damit zu leben, mit dem Fakt.