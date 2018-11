Wird es Rumpel-Moritz heißen?

Anderes Ende

Es ist ja ein arges Märchen, das Böse siegt, der König kriegt Gold und noch mal Gold...

Und das Rumpelstilzchen wird so böse gemacht, obwohl es ja eigentlich nur ein Waldfex ist. Gut, es treibt Schabernack, ich find’s aber nicht so böse. Die Sucht des Königs nach Gold hab ich mit einer psychischen Erkrankung erklärt.

Und das Rumpelstilzchen zerreißt sich selber, bei euch auch?

Bei mir natürlich nicht, da gibt es sogar den Ring und die Kette zurück – als Weihnachtsgeschenke. Ich bau immer einiges für die Erwachsenen einbauen, damit die sich auch gut unterhalten.

Und zwar?

Das darf ich jetzt noch nicht sagen.

Aber vielleicht aus den vorigen Jahren?

Es kommt vielleicht so was wie „Let the Sunshine“ – womit die Erwachsenen sicher mehr verbinden als die Kinder.

Du hast Musicalschüler_innen erwähnt, arbeitest du da mit einer Institution zusammen?

Heuer hab ich das selber organisiert, in der Musicalschule ausgeschrieben und dann haben sich Schülerinnen und Schüler gemeldet. Ich hab dann ein kleines Casting veranstaltet und jetzt sind wir eine Gruppe von zehn Schülerinnen und Schülern. Die sind alle sehr motiviert und es ist wirklich eine Freude, mit ihnen zu arbeiten.

Heißt es dann eigentlich Rumpelstilzchen oder vielleicht Rumpelmoritz?

Es wird Rumpelstilzchen heißen, aber es wird einen Rock’n’Roll tanzen statt was anderem...

... statt sich zu zerreißen?

... naja ich nehm’s nicht vorweg, aber ich darf schon ein bisschen herumfeilen an den Geschichten und so ausgehen lassen wie ich’s mag.