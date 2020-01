Radieschen sehen von unten ganz harmlos aus

Einblicke

So „nebenbei“ will der Künstler/die Künstlerin auch wie schon erwähnt den Umgang mit Tod in anderen Kulturen vermitteln oder aber auch Einblicke in nahe liegend und für viele doch so weit entfernte Welten geben wie mit einem Besuch in der Berliner Bahnhofsmission – den er dem Gebäude des Kanzleramts am anderen Ende des Bahnhofs gegenüberstellt. Mit viel ungenütztem Platz vor allem in den Nachtstunden – während es auf der anderen Seite mehr als dicht gedrängt zugeht.

Im schon genannten Buch sind etliche Szenen beschreiben, in denen „der Tod“ in Berlin in der U-Bahn fährt, auf dem Arbeitsamt ansteht oder die Bahnhofsmission besuchte. Die meisten davon sind nicht erdachte Geschichten, sondern gespeist aus echten Auftritten mit Kutte und Sense. „In Berlin haben sich viele schon daran gewöhnt“, so der/die Tod zum Kinder-KURIER.