750 Mädchen und Buben beim Handball-Turnier unter Corona-Bedingungen

Sohn des besten belgischen Handballers

Elliot el Tombe hatte schon mit drei Jahren in Brüssel mit Handball begonnen. „Mein Vater war bester Spieler in Belgien, so bin ich dazu gekommen. Dann sind wir nach Österreich in die Nähe von Graz übersiedelt. Jetzt spiel ich bei HIB Graz. Ich will jedenfalls auch Profi werden, mein Ziel ist PSG (der Schwesterverein des Fußball-Champions-League-Finalisten).“

Trainiert wird drei Mal in der Woche je 1 ½ Stunden und dazu ein Match. Während Corona „konnte ich mit meinem Vater in unserem Garten trainieren“. In der Oberstufe führt die HIB (Höhere Internatsschule des Bundes, wobei im Internat nur mehr sehr wenige Schüler_innen wohnen) einen Sport-Schwerpunkt.

Lieblingsposition des 12-Jährigen ist „links im Aufbau, aber wir spielen auch alle immer wieder auf anderen Positionen. Ein Trainer hat einmal gesagt, diene richtige Position findest du meist erst ungefähr mit 16 Jahren.“