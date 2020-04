Bewegung ohne – und mit - Begegnung

Was ist wo in Wien möglich und unter welchen Bedingungen?

Die Plattform bewegungfindetstadt.at bietet einen Überblick für Wien. Hier finden Hobbysportler_innen nicht nur einen gut strukturierten und laufend aktualisierten Überblick über die wieder geöffneten Sportstätten in Wien, in denen die jeweils erlaubten Sportarten ausgeübt werden können, sondern auch eine große Auswahl an kostenlosen Online-Bewegungsangeboten – und die natürlich nicht nur in Wien, sondern via Internet natürlich überall: Von Bewegung ohne Begegnung (fast zwei Dutzend kurze Online-Videos vom ASKÖ) bis zu einem kompletten Stundenplan digitaler Turnstunden (Sportunion) via Zoom.

