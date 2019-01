Wer sich bewegt, kann auch viel besser lernen

Schulsport-Gütesiegel in Gold

Jörg Hopfgartner, vorher Lehrer hier, ist nun seit einigen Jahren Direktor uns sagt dem KiKu und SchauTV zu dem Bewegungs-Schwerpunkt dieser Schule: „Sport und Bewegung ist uns schon seit vielen Jahren ein Anliegen. Wir haben nicht nur die Handelsschule für Leistungssport (seit 1999), sondern in all unseren vielfältigen Schulformen ist uns dieses Thema immer ein großes Anliegen. Erstens ist es für gesunde Menschen ein wichtiges Asset. Ein erfolgreiches Leben und ein erfolgreicher Beruf brauchen Gesundheit, brauchen Bewegung. Wir haben 1000 Menschen in der Tagesschule, 500 am Abend. In der Abendschule gibt es zwar laut Lehrplan nicht einmal Turnunterricht, aber jedenfalls haben wir auch dort Vital4Brain eingebaut und wir planen auch ein Sport-Turnier. Bewegung ist ganz etwas Wichtiges für die Jugend – daher auch die vielfältigen Methoden dazu.

Wie kam diese Erkenntnis?

Direktor: Ich denke, jeder bewegt sich gerne, jeder hat positive Erfahrungen. Aufgrund des positiven Feedbacks der Schülerinnen und Schüler haben wir uns sehr stark weiterentwickelt. Wir haben jetzt erstmals das Schulsport-Gütesiegel in Gold (da wird auch bewertet, was neben und über den Turnunterricht hinaus an Bewegung und Sport passiert von bewegter Pause bis zu Skikursen und Sportwochen) erhalten. Gekommen ist alles aber in Wirklichkeit durch die Freude der Schülerinnen und Schüler.

Gab’s anfangs vielleicht Skepsis von Lehrkräften, dass sie durch die Vital 4 Brain-Übungen in der Stunde Unterrichtszeit verlieren könnten?

Ich glaube die positive Motivation, Best Practice-Beispiele und Freiwilligkeit sind hier das Thema. Sport und Bewegung kann man niemandem verordnen. Vital4Brain-Übungen haben wir schon bei Konferenzen gemacht und auch mit dem richtigen Augenzwinkern eingeführt. Daher ist es eine Sache des Ausprobierens, der Neugier und nicht des Widerstandes.

Follow @kikuheinz