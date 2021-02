14-jähriger Jungfilmer: Kuscheltiere retten gemobbten Jungen

Jeder darf so sein, wie er ist

„Das Motto des Bewerbs war „Ich mach‘ mir die Welt …“. Da hab ich überlegt, welches Thema will ich verfilmen. Klimawandel wäre zu einfach gewesen, drum hab ich mich für Mobbing entschieden. Das Thema ist mir deswegen wichtig, weil es die Gefühle von anderen Menschen welche zum Beispiel nicht gleich wie von den Tätern als normale Personen wahrgenommen werden, stark verletzt und dies zu folgen wie Suizid oder andere psychotraumatischen Krankheiten als Folgen haben kann. Da ich zum Glück noch nie mit Mobbing in Kontakt getreten bin, kann ich nicht genau sagen wie es so ist. Aber es ist wichtig, dass jeder Mensch so sein darf wie er ist!“