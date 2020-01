Jugendtheater: Wenn Lehrer Schüler mobben

In der Theaterfassung spielen die Darsteller_innen sieben Schüler_innen als unterschiedliche Prototypen in dem auf alt getrimmten Klassenraum – vom Oberstreber Gustav Schönthal ( Leon Norbert V. Wieferich) über die hilfsbereite, sozial engagierte Anna Weinberg ( Amelie Bauer), den lungenkranken Anton Zasche (genannt „Spuk“; David Valentek) den einzigen aus der Unterschicht bis eben hin zum tragischen Helden Kurt Gerber, genannt Scheri (Michael Großschädl). Ihnen gegenüber stehen stellvertretend zwei verschiedene Typen von Lehrenden: Der Deutsch-Prof Mattusch Helmut Pucher), der viel von Gerbers Texten hält und versucht, auf Augenhöhe mit den Jugendlichen zu kommunizieren sowie DER Gegenspieler Gott Kupfer ( Helge Stradner). Letzterer als Art gelackter Dandy im weißen Anzug mit strengen niedergeklatschten Haaren „weiß alles, sieht alles, merkt alles“ und duldet nicht den geringsten Widerspruch „keine Gnadenakte“. Hin und wieder schppprichchcht er als würde ihm nur noch ein schmales Oberlippenbärtchen fehlen.

Kurt Gerber liebt es, zu schreiben, hat eine poetische Ader, steht auf Romantik – auch die wird von der von ihm angehimmelten Schulabbrecherin Lisa Berwald (Yvonne Klamant) – charmant aber doch mit Füßen getreten – und er wagt es anfangs beim neuen Klassenvorstand Kupfer aufzumucken. Was ihn – und in ähnlichen Situationen wohl die meisten - vielleicht noch mehr fertigmacht als die ungerechte Behandlung durch den „Gott“: Kaum wer steht ihm bei. Anna Weinberg versucht dies in einer extrem offensichtlich ungerechten Szene, aber niemand ist bereit, die Wahrheit zu bezeugen. Letztlich bringt er sich um – bevor die Nachricht kommt, dass er die Reifeprüfung bestanden hat/hätte.