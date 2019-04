Wird die Periode mit dem Alter stärker und schmerzhafter?

In einem Leserinnenbrief an die Gesundheitsredaktion der New York Times schilderte eine Frau namens Jess kürzlich, dass sie – nunmehr Anfang 40 – stärkere und auch schmerzhaftere Regelblutungen habe. "Bin ich verrückt? Und wenn das wahr ist, muss ich mir Sorgen machen?", schloss sie ihre Anfrage an die Zeitung.

Die Antwort kam in Form eines Artikels. In diesem schildert Gynäkologin Jen Gunter, dass die Beobachtung der US-Amerikanerin nicht unüblich und nicht immer beunruhigend sei.

Tatsächlich könne die Periode bei Frauen Anfang 40 intensiver und mit verstärkten Begleiterscheinungen auftreten: "Manchmal ist das einfach nur ärgerlich und manchmal ist es Anlass zur Sorge", schreibt Gunter.