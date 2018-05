Menstruationstassen: Hält die Silikonschale, was sie verspricht?

Gynäkologe Andreas Nather beobachtet, dass immer mehr junge Patientinnen die Tassen ausprobieren. "Es gibt Frauen, die sie als angenehmer empfinden. Diesen rate ich bei der Verwendung auf die Hygiene zu achten." Es sei wichtig, die Tasse alle drei bis vier Stunden zu leeren und entsprechend zu reinigen, denn "jede Blutansammlung ist ein Nährboden für Infektionen". Rein aus medizinischer Sicht sieht Nather den Vorteil der Produkte nicht: "Wir wissen noch zu wenig darüber. Mit Blick auf die Hygiene würde ich aber eher Tampons empfehlen." Dass die Tassen Tampons als beliebteste Hygieneprodukte ablösen werden, bezweifelt er.

Gewöhnungsbedürftig

Viele Frauen haben beim Wechsel zur Tasse Bedenken. Das liegt in erster Linie daran, dass sie nach der Verwendung nicht weggeworfen werden. Eingesetzt werden die Schälchen ähnlich wie Tampons. Durch das Falten der Tasse wird diese schmal genug, um sie in die Scheide einzuführen, wo sie sich wieder entfalten kann. Entfernt wird die Schale, indem man an ihrem Stiel zieht. Danach spült man sie mit klarem Wasser aus, bevor sie wieder eingeführt wird.

Auch für Sigrid war die Handhabung anfangs ungewohnt: "Die ersten Tage hatte ich das Gefühl, die Tasse sitzt nicht richtig und ich habe mich nicht ganz so sicher gefühlt. Irgendwann hatte ich den Dreh dann raus und habe beschlossen, dauerhaft umzusteigen."

Bettina Steinbrugger sieht die steigende Nachfrage nach Menstruationstassen auch kritisch: "Positiv bewerten wir, dass sich nachhaltige Monatshygiene durchsetzt. Es gibt aber schwarze Schafe unter den Herstellern und kein allgemeingültiges Gütesiegel. Die verwendeten Materialien müssen auf den Verpackungen nicht ausgewiesen werden – das ist auch bei Tampons und Binden so." Aufgrund der fehlenden Richtlinien gebe es große Qualitätsunterschiede. Der Markt sei für Konsumentinnen wenig transparent. Allzu große Sorgen müssen sich österreichische Verbraucherinnen nicht machen. Ein VKI-Test hat ergeben, dass es an den meisten Cups am heimischen Markt nichts auszusetzen gibt. Die Produkte hielten viel aus, waren nur minimal mit Schadstoffen belastet und erhielten von Testerinnen großteils gute Noten. Steinbrugger empfiehlt dennoch, sich genau zu informieren, um eine gute Wahl treffen zu können.

Sigrid verwendet seit einem Jahr keine Menstruationstassen mehr. Ihr wurde im Zuge der Behandlung ihrer Endometriose eine Hormonspirale eingesetzt, weswegen ihre Regelblutung nun ausbleibt. Letztendlich müsse sich jede Frau selbst ein Bild machen, "ich empfehle die Menstruationstasse aber gern weiter, weil sie mir das Leben erleichtert hat".