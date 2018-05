Tasse statt Tampon: Menstruationsschalen im VKI-Test

Kein Nischenprodukt

Zwar sind Menstruationsschalen noch lange nicht massentauglich, der Kategorie "Nischenprodukt" sind sie aber entwachsen. Dass die Alternative zu Tampon und Binde sich wachsender Beliebtheit erfreut, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass große Drogerieketten wie dm und Bipa die Cups ins Sortiment aufgenommen haben und immer mehr Hersteller auf den Markt drängen. "Menstruationstassen haben sich als fixer Bestandteil in der Kategorie Damenhygiene etabliert und zeigen Innovationspotenzial – sei es in Form von neuen Tassen, die besser an die Bedürfnisse der Frauen angepasst sind, oder neuen Materialien, die noch mehr auf das Thema Nachhaltigkeit abzielen", erklärt Petra Gruber, dm-Geschäftsführerin im Ressort Marketing und Einkauf.

Tassen im Test

Ein großangelegter Hersteller-Test der Tassen fehlte bisher allerdings. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat nun Cups von neun Herstellern unter die Lupe genommen. Bei den meisten gab es kaum etwas auszusetzen. Die Produkte hielten viel aus, waren nur wenig mit Schadstoffen belastet und erhielten auch bei der Anwendung von Testerinnen überwiegend gute Noten.

Während der Tampon das Blut aufsaugt, wird die Flüssigkeit in der Menstruationstasse gesammelt und nach dem Entfernen ausgeleert. Eingesetzt werden die Schälchen wie die sanitären Wegwerfprodukte. Durch das Falten der weichen Tasse wird sie schmal genug, um sie in die Scheide einzuführen und an einer angenehmen Stelle zu positionieren. Dort kann sich die Tasse entfalten. Das Entfernen gestaltet sich anders, als man es als Frau vom Tampon gewohnt ist. Mithilfe der Beckenbodenmuskulatur drückt man die Tasse nach unten, bis man den Stiel greifen kann. Dann zieht man daran und unterstützt das Herausziehen mit den Bauchmuskeln. Sobald man mit den Fingen der unteren Rand erreicht, drückt man die Wände leicht zusammen, löst so den Unterdruck und nimmt das Schälchen heraus. Grundsätzlich sollte man eine Menstruationstasse alle vier bis zwölf Stunden leeren. Danach spült man sie mit klarem Wasser aus, bevor er wieder eingeführt wird. Am Ende des Tages sollte sie ausgekocht werden.