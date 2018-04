Toxisches Schocksyndrom: Tampons in der Kritik

Für die Erhebung wurden 15 Tampons, die derzeit am Markt erhältlich sind, im Labor untersucht. Zum Vergleich wurden Menstruationstassen analysiert. Im Gegensatz zum Tampon sind Menstruationstassen aus Silikon wiederverwendbar. Während der Tampon das Blut aufsaugt, wird die Flüssigkeit in der Tasse gesammelt und nach dem Entfernen ausgeleert. Konkret wurde erhoben, ob und unter welchen Bedingungen Tampons oder Menstruationscups zur Bildung des Bakteriums Staphylococcus aureus und des Giftstoffes, der in weiterer Folge das TSS auslöst, beitragen.