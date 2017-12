Model verlor erstes, jetzt zweites Bein wegen Tampons

Wie Millionen anderer Frauen, verwendete das amerikanische Model Lauren Wasser jahrelang während ihrer Periode Tampons. Das sollte sich mit dem 3. Oktober 2012 schlagartig ändern. An diesem Tag wurde die damals 24-Jährige mit 42 Grad Fieber ins Krankenhaus eingeliefert. Sie hatte einen Herzinfarkt erlitten, ihre Organe waren kurz vor dem Versagen. Die Diagnose lautete: toxisches Schocksyndrom (TSS), verursacht durch einen Tampon. Wasser wurde ins künstliche Koma versetzt, das rechte Bein musste vom Knie abwärts amputiert werden. Trotz dieses Schicksalsschlages kämpfte sich Wasser zurück ins Leben und hat es sich seither zur Aufgabe gemacht, andere Frauen über die Gefahren von Tampons und das toxische Schocksyndrom aufzuklären.

Kürzlich sagte sie in einem in der Zeitschrift Instyle veröffentlichten Text, dass in ein paar Monaten auch ihr zweites Bein amputiert werden soll, denn dieses bereite ihr qualvolle Schmerzen. Obwohl sie stolz auf das Bein sei, habe dieses ein offenes Geschwür, keine Ferse und keine Zehen. Über die Jahre habe ihr Körper außerdem sehr viel Kalzium produziert, was dazu geführt hat, dass ihre Knochen auf diesem Fuß gewachsen sind.

Lebensgefährliche Infektion

Beim toxischen Schocksyndrom handelt es sich um eine lebensgefährliche Infektion. Meist wird diese durch das Bakterium Staphylococcus aureus und die von dem Bakterium produzierten Gifte verursacht. Es treten Symptome einer Blutvergiftung auf. Das kann beispielsweise passieren, wenn Frauen Tampons mit dem Finger und nicht mit einer Einführhilfe einführen - oder wenn stark saugende Tampons verwendet und zu selten gewechselt werden. Bakterien auf Hand und Finger können beim Einführen in den Körper gelangen und eine Infektion auslösen.

Erstmals beschrieben wurde das toxische Schocksyndrom in den 80er-Jahren, als bei jungen Mädchen, die Tampons verwendeten, die Symptome auftraten. Auch Hautwunden, Verbrennungen und Insektenstiche können neben Scheide und Gebärmutter Eintrittspforten für den Erreger sein. Jedoch tritt jeder zweite Fall von TSS bei Frauen während der Periode auf, wenn sie Tampons benutzen.

Mayweather or MacGregor ?! Ein Beitrag geteilt von Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) am Aug 26, 2017 um 10:15 PDT

Wasser sagt, dass sie ihre Tampons immer regelmäßig gewechselt hat, auch an jenem Tag, an dem sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Sie ist überzeugt, dass schädliche Inhaltsstoffe in den Tampons und mangelnde Aufklärung das toxische Schocksyndrom bei ihr ausgelöst hätten. Trotzdem ist sie dankbar, am Leben zu sein und will weiterhin mehr Bewusstsein für das Thema schaffen.

Lauren Wasser spricht bei einem TED Talk darüber, was ihr widerfahren ist: