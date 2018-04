Menstruationstassen: Was frau darüber wissen sollte

Ruby Cup vertreibt Menstruationstassen und agiert dabei als Social Business. Nach dem Motto "Buy One Give One", werden Mädchen in Afrika gefördert. Für jeden online verkauften Ruby Cup wird ein zweiter an ein Schulmädchen in Afrika gespendet.

Auf der Website des Unternehmens finden Frauen auch breitgefächerte Informationen zum verwandten Themen und Frauengesundheit im Allgemeinen. So wird beispielsweise die Darstellung von Menstruation in der Werbung (Stichwort "blaues" Blut) thematisiert. Sayer zufolge ist dies sehr problematisch: "Die Menstruation wird als etwas dargestellt, was sie einfach nicht ist. Menstruation ist nicht blau, sondern dunkelrot, manchmal sogar bräunlich, kann stark und dickflüssig ausfallen oder leicht und dünnflüssig. Menstruation sieht, schlicht und einfach, nicht schön aus. Aber sie in einer meist weißen Umgebung mit blauer Flüssigkeit verkaufen zu wollen, trägt dazu bei, dass Frauen sich dazu gezwungen sehen, die Menstruation, so wie sie wirklich ist, zu vertuschen: bloß nicht über die starken Regelkrämpfe reden oder sich anmerken lassen, dass man gerade seine Tage hat. Anstatt mit einer Ärztin oder Freundinnen darüber zu reden, schweigen sie über eine sehr starke Regel oder schlimme Krämpfe, die ein eventuelles Indiz auf ein gesundheitliches Problem sein könnten." Viele Mädchen und Frauen würden sich zudem schämen, dass sie keine leichte Periode haben, wie die Frauen aus der Werbung.