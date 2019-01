WHO-Liste: Die zehn größten Bedrohungen für die Gesundheit

Bedrohung 2: Krebs, Diabetes, Herzleiden

"Nicht übertragbare Krankheiten" wie Krebs, Diabetes und Herzerkrankungen bleiben ein massives Problem, dessen Ausmaße in vielen Ländern zunehmen: Auch in Österreich steigt die Zahl der Diabetes-Patienten deutlich an. Fünf große Risikofaktoren sind für den Anstieg verantwortlich: Rauchen, Bewegungsmangel, Alkoholkonsum, Fehlernährung und die Luftverschmutzung.

Bedrohung 3: Eine neue Grippe-Pandemie

Es wird eine neue Influenza-Pandemie (eine weltweite Epidemie) - mit einem veränderten Grippe-Erreger - geben. "Das Einzige, was wir nicht wissen, ist, wann es uns treffen wird und wie heftig die Pandemie sein wird", heißt es bei der WHO. In 114 Ländern weltweit wird die Verbreitung von Grippe-Viren kontinuierlich überwacht, um frühzeitig einen neuen Virustyp erkennen zu können. Je früher das gelingt, umso eher könnte ein passender Impfstoff entwickelt werden.