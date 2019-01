Expertin über Impf-Muffel: "Impfungen sind Opfer ihres Erfolgs"

Dem Problem der Information und Impfmüdigkeit könnte man mit einer Erweiterung der befugten Berufsgruppen beikommen. In Portugal oder Irland, Frankreich und einigen Schweizer Kantonen funktioniere dies bei saisonalen Impfungen wie gegen Grippe gut, betont Philipp Saiko, Präsident der Wiener Apothekerkammer.

Der Vorteil sei der niederschwellige Zugang, zeigte ein Pilotprojekt in Frankreich. Ein Viertel der in der Apotheke Geimpften hätte den Extra-Aufwand eines Arztbesuchs nicht in Kauf genommen.