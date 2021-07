Gery Keszler: "Ich hoffe auf eine Welt ohne Aids"

Und die heutigen Prioritäten in den Entwicklungsländern?

Schödl: Das Problem ist heute nicht mehr der Medikamentenpreis. Gilead hat 2011 als erstes Pharmaunternehmen im Bereich HIV den „Medicines Patent Pool“ unterzeichnet. Über freiwillige Vereinbarungen (siehe unten) werden die neuesten Medikamente ohne kaum eine zeitliche Verzögerung auch in den ärmsten Regionen verfügbar. Der Preis ist der Wirtschaftskraft des Landes angepasst. Sind Medikamente nicht mehr verfügbar, liegt das viel mehr an Schwierigkeiten bei der Verteilung, an fehlenden Strukturen im Gesundheitswesen, an einem Mangel an qualifiziertem Personal und auch an mangelndem Wissen. Und da reden wir nicht nur über Afrika südlich der Sahara, sondern etwa auch über US-Südstaaten. Menschen fallen dort aus dem Versicherungssystem, sind mehr und mehr uninformiert – und die Infektionsraten steigen. Da nützt es nichts, nur Medikamente zur Verfügung zu stellen. Es braucht Aufklärung, Information. Gilead engagiert sich schon lange weit über das Bereitstellen von Medikamenten hinaus. Wir sind in vielen Hilfsprojekten aktiv.