Welt-Aids-Tag: Forderung nach Bezahlung medikamentöser Vorsorge

In manchen Ländern gebe es jedoch Modelle, die eine Gratis-Abgabe etwa an Menschen, die bereits an sexuell übertragbaren Krankheiten leiden, vorsehe. Genannt wurden hier etwa Frankreich oder die Niederlande. Auch Schottland oder die US-Stadt San Francisco seien hier Vorreiter: "Ich glaube, da sollten wir eintreten in diesen Kanon", sagte Wilhelm. Jedenfalls sollten die entsprechenden Begleituntersuchungen von der Krankenkasse übernommen werden.

Aktuell bleiben die Neudiagnosen in Österreich - 2017 waren es 510 - bei HIV auf niedrigem Niveau stabil, wie Bernhard Benka von der Abteilung 4 (Übertragbare Erkrankungen, Krisenmanagement und Seuchenbekämpfung) im Gesundheitsministerium erläuterte. Der Großteil betrifft demnach nach wie vor schwule bzw. bisexuelle Männer. Insgesamt, so wird geschätzt, leben knapp 10.00 Menschen mit HIV bzw. Aids - wobei nicht die Infektion mit dem Virus, sondern nur die Aids-Erkrankung meldepflichtig ist.