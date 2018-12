"Jedermann reloaded" im Stephansdom: 68.500 Euro für Aids-Hospiz

Hochmair hatte im August bei den Salzburger Festspielen nach der plötzlichen Erkrankung von Tobias Moretti an mehreren Abenden die Rolle des "Jedermanns" übernommen. Seine Auftritte am Domplatz der Mozartstadt wurden heftig bejubelt. 2013 war seine Rockversion des Werkes namens "Jedermann ( reloaded)" für das Young Directors Project in Salzburg entstanden. Er tourte damit in fast allen Rollen und in einer freieren Textversion durch die Lande. Vor der Aufführung Freitagabend im Dom hatte Hochmair die CD zum Stück präsentiert.