Zwei die sich verstehen: Gery Keszler und Philipp Hochmair

"Jetzt geht es darum, sehr intensiv über diesen Selbsttest zu sprechen. Zuerst einen die Menschen zu informieren, dass es ihn überhaupt gibt und warum man regelmäßig einen Test machen sollte, aber es geht genauso auch um das Personal. Vor allem, dass die Apothekerkammer mit Initiativen dafür sorgt, dass die Angestellten in den Apotheken hier auch wirklich die nötige Routine und Aufmerksamkeit in der Beratung finden. Kurz nachdem der Test erschienen ist, sind wir vom Life-Ball-Büro anonym in verschiedene Apotheken gegangen und das Ergebnis war von bereits Top-Information und sehr viel Empathie zum Kunden, bis zu ,Wollen Sie ein Sackerl auch haben?' Das darf man nicht unterschätzen. Wenn jemand jetzt Hemmschwellen hat, ist es auch wichtig, wenn die Frage nach dem Test kommt, dass dann nicht die halbe Apotheke zuhört. Das muss sich auf einer sehr menschlichen Ebene abspielen. Letztlich ist der Kauf und auch die Anwendung einfach und der Test ist sehr sensibel eingestellt. Sollte es ein positives Testergebnis anzeigen, dann heißt es noch nicht, dass jemand auch wirklich positiv ist. Dann kommt eine Reihe von Tests aus dem Fachlabor. Wenn der Test von Haus aus negativ anzeigt, dann entsprich das auch einem negativen Ergebnis", erklärt Keszler.

Philipp Hochmair warnt auch davor, Aids zu bagatellisieren: „Man muss sich der Gefahr bewusst sein!“