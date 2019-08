Welt-Lungenkrebstag: Warum jetzt immer mehr Frauen erkranken

Bei der Erforschung des metastasierenden Lungenkarzinoms zum Beispiel sind österreichische Lungenfachärzte führend, betont Hochmair, selbst Autor und Co-Autor diverser Publikationen. "Behandlung und Beforschung des Lungenkarzinoms sind in Österreich also top. Beim Thema Prävention und Nichtraucherschutz haben wir in Österreich trotz des endlich eingeführten Rauchverbotes allerdings noch deutlich Luft nach oben…"

Nichtraucherschutz ausbauen

Rauchen ist die Hauptursache für Lungenkrebs. Die ÖGP begrüßt daher den Schritt der neuen Regierung, endlich das Rauchverbot in der Gastronomie umgesetzt zu haben. ÖGP-Präsident Peter Schenk: "Das ist ein durchaus positiver Impuls. Aber es gibt noch viel zu tun. Mehr geraucht als in Österreich, wo 24,3 Prozent der Bevölkerung rauchen, wird innerhalb der EU nur in Ungarn (25,8 Prozent) und Griechenland (27,3 Prozent). Wie man mittels geeigneter Maßnahmen Zahl der Raucher senken kann, zeigen uns Länder wie z.B. Australien und Irland.“

Die wichtigste Maßnahme gegen Lungenkrebs sei, so ÖGP-Generalsekretär Bernd Lamprecht, dass Jugendliche gar nicht erst zu rauchen beginnen: "Und hier spielt die Signal- und Vorbildwirkung eine entscheidende Rolle. Wenn neben dem Rauchverbot in der Gastronomie auch auf Spielplätzen, in Schulen, am Arbeitsplatz und in Geschäften nicht mehr geraucht wird, entfällt die Vorbildwirkung und viele Jugendliche fangen erst gar nicht mit dem Rauchen an."