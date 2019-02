Die Bedeutung moderner Krebstherapien

„Was Krebspatienten leisten müssen, ist eine körperliche Spitzenleistung“, unterstrich Alexander Gaiger (Programmdirektor für Psychoonkologie, Telemedizin und eHealth an der MedUni Wien, Vorstand der Abteilung für onkologische Rehabilitation am Lebens.Med Zentrum Bad Erlach, NÖ). Krebs sei keine Folge von falschen Taten, sondern eine Naturkatastrophe.

Gabriela Verena Kornek (Onkologin und ärztliche Direktorin AKH Wien) betonte die Bedeutung der multidisziplinären Tumorboards, von denen es alleine am AKH mehr als 20 verschiedene gibt: „Darin sind Ärzte aus mehreren Disziplinen vertreten, in manchen auch Psychologen und physikalische Therapeuten.“ In diesen Sitzungen werden die Befunde jedes Patienten besprochen. Und sie betont: „Jede Patientin und jeder Patient erhält – unabhängig von seiner Versicherung – die Therapie, die der Arzt gemeinsam mit dem Patienten entscheidet.“