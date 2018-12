Krebstherapie: Was die jüngsten Erfolge für Patienten bedeuten

Neue Strategien. Knapp 500 Patienten erkranken jährlich in Österreich an einem sehr aggressiven Krebs der Lymphzellen, dem großzelligen B-Zell-Lymphom. Rund ein Fünftel spricht auf alle herkömmlichen Therapien (z. B. Chemotherapie, Stammzelltransplantation) nicht an.

Allerdings: Bei einem Teil von ihnen wirkt eine neue, sehr aufwendige Therapieform. Bei dieser werden Abwehrzellen außerhalb des Körpers genetisch verändert. Das zeigt eine internationale Studie im New England Journal of Medicine, an der auch die Klinische Abteilung für Hämatologie von MedUni Wien und AKH Wien mit ihrem Leiter Ulrich Jäger beteiligt war.

Bei der CAR-T-Zelltherapie werden dem Körper Abwehrzellen (T-Zellen) entnommen und genetisch so verändert, dass sie die Tumorzellen erkennen und vernichten können. Die Abwehrzellen werden vermehrt und dem Patienten per Infusion verabreicht. 40 jener Patienten, die sonst auf nichts mehr ansprachen, hatten auch ein Jahr nach Therapiebeginn keinerlei Krankheitszeichen.