Krebstherapie: Ist Österreichs Spitzenplatz in Gefahr?

Auf den ersten Blick schaut alles – noch – gut aus: Österreich ist bei der Versorgung von Krebspatienten in Europa im Spitzenfeld. Zwischen der Zulassung eines neuen Medikaments durch die europäische Behörde und der Verfügbarkeit für Patienten in Österreich vergehen rund drei Monate – „das kann in anderen Ländern zehn Jahre dauern“, sagt Krebsspezialist Univ.-Prof. Christoph Zielinski, Koordinator des Comprehensive Cancer Center der MedUni Wien. Um seinen Spitzenplatz zu behalten, benötige Österreich aber dringend „eine Wissenschafts- und Gesundheitsinitiative“. Zielinski vermisst Konzepte auf diesem Gebiet: „Wir leben in der betulichen Wohligkeit der 70er-Jahre. Aber seither ist international viel passiert.“