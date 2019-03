Was Kinder zu Kopfschmerzpatienten macht

Stress in der Schule, in der Familie und in der Gesellschaft macht viele österreichische Kinder und Jugendliche zu Kopfschmerzpatienten. Vor allem geht es dabei um sogenannten Spannungskopfschmerz, erklärte am Montagabend der steirische Kinderarzt Reinhold Kerbl bei der Apotheker-Fortbildungstagung in Schladming.

Häufigkeit nimmt mit Alter zu

"Die Häufigkeit von Kopfschmerzen nimmt mit steigendem Alter zu. Im Alter von zwölf Jahren haben 90 Prozent der Kinder 'Kopfschmerzerfahrung'. Die Angaben über die Häufigkeit von Migräne schwanken in Studien zwischen 3,7 und 10,6 Prozent, beim Kopfschmerz vom Spannungstyp zwischen 0,9 und 72,8 Prozent", sagte Kerbl. Bis zum zwölften Lebensjahr könne man mit einem Anteil bei Spannungskopfschmerz von 60 Prozent rechnen, Migräne mache zwölf Prozent aus. Der Rest sei nicht in eine klassische Kategorie einzuordnen.

Beim Spannungskopfschmerz stehen dumpfe, drückende Schmerzen - oft wie ein " Reifen um den Kopf" - im Vordergrund. Die Symptome werden durch körperliche Aktivität nicht stärker. Übelkeit und Erbrechen sind anders wie bei zumeist "einseitig" auftretender Migräne selten. Oft sind auch Muskelverspannungen vorhanden.