Diese Tipps helfen gegen Wetterfühligkeit

Liefert der Himmel über uns eine Performance, werden wir schnell zum Spielball der Natur: Tritt ein Hoch als strahlender Held auf, steigen Laune und Tatendrang, während ein Tief – der designierte Bösewicht des Schauspiels – beides rauben will. Gerade im Frühjahr treten Temperaturschwankungen oft auf und rücken das Thema Wetterfühligkeit mit all seinen Auswirkungen – Kreislaufbeschwerden, Kopf- und Gliederschmerzen, Reizbarkeit, allgemeinem Unwohlsein – ins Rampenlicht. Hochgerechnet sehen hierzulande circa 2,5 Millionen Menschen das Wetter als Verursacher gesundheitlicher Probleme. Das zeigte eine Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstitutes „Spectra“ aus den Jahren 2012/2013. 35 Prozent der rund 11.000 Befragten gaben an, von Wetterfühligkeit betroffen zu sein.



Mehr als ein Luftschloss?

Der Begriff ist nicht klar definiert, die Nachweisbarkeit schwierig und es fehlen aussagekräftige wissenschaftliche Studien. Die Sache mit der Wetterfühligkeit – in Fachkreisen Meteoropathie genannt – ist also kompliziert. „Besonders zum kausalen Zusammenhang zwischen Wetterfühligkeit und den Symptomen gibt es fast nichts“, betont Christian Csekits von der ZAMG-Wettervorhersage auf der Hohen Warte in Wien. „Belegt ist nur ein statistischer Zusammenhang: Bei gewissen Wetterlagen – vor allem bei den extremen – treten Veränderungen im Wohlbefinden häufiger auf.“

Was fehlt, ist das Wissen, ob das Wetter tatsächlich der Auslöser ist oder den Betroffenen eher als Sündenbock dient, um ihre unspezifischen Beschwerden zu erklären. „Das ist auch der Punkt, an dem Kritiker einhaken und sagen, es sei nur Einbildung. Wobei man bei einzelnen Parametern schon eine Erklärungen finden kann: Wird es etwa plötzlich sehr warm, erweitern sich die Blutgefäße, der Blutdruck sinkt. Das kann Dinge wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Abgespanntheit hervorrufen. Gleiches gilt im umgekehrten Fall: Wird es massiv kälter, ziehen sich die Blutgefäße zusammen, der Blutdruck steigt akut an. Interessanterweise sind die Symptome sehr ähnlich: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel.“