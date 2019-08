Migräne bei Kindern: "Wie ein Messer im Kopf"

Bei der Kindermigräne ziehen auch Schulmediziner ergänzende Methoden in Betracht. Bei einem Vortrag im Wiener Wilhelminenspital sprach der US-Psychologieprofessor Frank Andrasik ( Uni Memphis) über seine Erfahrungen mit Migränekindern. "Es ist ein Mythos, dass es sich einfach auswächst. Das ist oft nicht so." Bei Mädchen bleiben die Attacken nach der Pubertät eher bestehen als bei Buben. Mit Biofeedback bringt er Kindern Entspannungstechniken bei, die wie Medikamente wirken: "Wir beobachten auf Monitoren, was der Körper tut: Muskelspannung, Herzrate, Atemfrequenz. Kinder sind dabei offener als Erwachsenen, denn sie haben weniger Hemmschwellen gegenüber der Technik. Und sie erleben es wie ein Spiel." Man könne die Migräne nicht ganz eliminieren, aber Frequenz und Stärke fast auf die Hälfte reduzieren. "Die Zukunft wird Selbstmessung von Körperfunktionen mit Sensoren und Mobiltelefon sein."

Jede Entspannung hilft, Migräneattacken vorzubeugen: Sport, Physiotherapie gegen Verspannungen im Nacken- und Rückenbereich (wird von der Krankenkassa bezahlt), geregelte Essens- und Schlafenszeiten.

Auch HNO-Arzt Prof. Andreas Temmel setzt nicht nur auf Medikamente: "Es wurde nachgewiesen, dass Akupunktur auf der Stirn und neben der Nase so wirkt wie Nasentropfen. Ich kenne selbst ein Beispiel, bei dem ein auf fernöstliche Medizin spezialisierter Arzt einem Kind geholfen hat, das wegen Migräne fast ein Jahr zu Hause bleiben musste. Der hat erkannt, dass ein früherer Unfall noch nachwirkte."