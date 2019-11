Periode: Diese Jogginghose soll Regelschmerzen lindern

"Einfach und praktisch"

"Mir fiel auf, wie schwierig ein 'einfacher und praktischer' Umgang mit der Wärmflasche ist. Ich versuchte viele alternative Wärmequellen", schreibt Reisinger auf der Crowdfunding-Plattform Startnext, wo sie derzeit Geld für ihr Projekt sammelt. Und weiter: "Das Benutzen von Wärmepflastern belastete mir aber die Umwelt zu sehr, akkubetriebene Wärmehosen ebenfalls und ich hatte es satt, ständig nur diskrete Menstruationsprodukte am Markt zu sehen."

Das Design der Hose ermöglicht Trägerinnen, verschiedene Wärmequellen zu verwenden und diese in den Bund der Hose, entweder vorne am Bauch oder hinten am Rücken, hineinzustecken. Das Beinkleid aus Bio-Baumwolle kann eine handelsübliche Wärmflasche mit einem Gewicht von etwa. 1,2 Kilogramm halten. Wer die Hose unterwegs tragen will, dem wird empfohlen, zu einer kleineren Wärmflasche oder einem Kirschkernkissen zu greifen.

Via Startnext kann man die Hose für 99 Euro vorbestellen. Ausgeliefert wird sie voraussichtlich im März 2020.