Oxytocin: Ein Hormon, das für Furore sorgt

Sie forschen seit 20 Jahren zu Oxytocin. Was ist das Faszinierendste daran?

Es ist aus evolutionärer Sicht ein unglaublich altes Hormon, das wir inzwischen nicht nur bei Säugetieren finden, sondern bei allen Lebewesen. Sogar bei Fadenwürmern und Insekten finden wir sehr ähnliche Neuropeptide. Wenn man diesen einfachen Lebewesen dieses Hormonsystem nimmt, verlieren sie viele soziale oder sexuelle Fähigkeiten. Das heißt, dieses Hormon scheint extrem wichtig für unser Sozialverhalten zu sein. Das ist schon faszinierend, dass ein Hormon, das wir in Medizinlehrbüchern als Still- und Gebärhormon wahrnehmen, in den vergangenen 15 Jahren für Furore sorgt, wenn es darum geht, unser Sozial- und Bindungsverhalten zu verstehen.

Wo sehen Sie die erfolgversprechendsten Anwendungsgebiete?

Die Hoffnung ist, dass es bei sozialen Störungen – ganz vorne Autismus – therapeutische Wirkung haben könnte. Aber auch bei sozialer Angsterkrankung oder bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Es gibt viele Erkrankungen oder Störungen, wo wir wissen, dass die Patienten sehr unter erheblichen sozialen Defiziten leiden und wo wir gleichzeitig kaum nachhaltig heilende Therapien kennen – weder pharmakologische noch psychotherapeutische. Damit findet man sich in der Psychiatrie- oder in der Psychotherapieszene vielleicht sogar ein Stück ab und daher sind die Hoffnungen bei so einem Hormonsystem natürlich hoch. Gleichzeitig muss man die Euphorie derzeit aber auch bremsen, weil wir Stand heute noch keine Evidenz haben, dass wir Oxytocin zum Beispiel bei Kindern mit Autismus geben sollten.