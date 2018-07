Kuschelhormon Oxytocin macht Menschen kooperativer

Das als Kuschelhormon bekannte Oxytocin fördert Bindungen zwischen Müttern und ihren Kindern oder zwischen Sexualpartnern. Nun haben Neuenburger Forscherinnen gezeigt, dass Oxytocin auch die Kooperationsfreudigkeit in sozialen Beziehungen beeinflusst.

Studie mittels Experiment

Die Psychologin Jennifer McClung und die Biologin Zegni Triki vom Zentrum für Kognitionswissenschaften der Universität Neuenburg ließen Versuchspersonen in einem Experiment auf eine Art Ostereierjagd gehen. Die Plastikeier enthielten Schrauben in verschiedenen Farben. Als Anreiz für die Eiersuche wurden Personen für eingesammelte Schrauben in einer bestimmten Farbe mit je einem Franken (rund 90 Cent) belohnt.

Die Forscherinnen bildeten nach dem Zufallsprinzip mehrere Gruppen. Die Gruppenzugehörigkeit war auf einem Badge, den die Probanden trugen, ersichtlich. Anschließend wurden diese paarweise auf Eiersuche geschickt. Einige der Paare bestanden aus Mitgliedern derselben Gruppe, andere aus Angehörigen verschiedener Gruppen. Während der Eiersuche hatten die Versuchspersonen mehrfach die Gelegenheit, einander zu helfen. Sie konnten aber auch einfach ihr eigenes Interesse verfolgen und für sich selbst Schrauben sammeln.

Um zu ermitteln, welchen Einfluss das Oxytocin auf die Kooperationsbereitschaft hat, maßen die Forscherinnen vor dem Experiment bei sämtlichen Teilnehmenden deren natürlich im Speichel vorhandenes Oxytocin. Bisher wurde in vergleichbarer Forschung meistens eine Dosis des Hormons per Nasenspray verabreicht, wie aus einer Mitteilung der Universität Neuenburg hervorgeht.