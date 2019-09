Ob Marathon oder Fußball: So sinkt beim Sport das Herzrisiko

Eine diagnostizierte Herzerkrankung schließt einen Halbmarathon oder Marathon übrigens nicht unbedingt aus, betont Niebauer: „Gerade diese Patienten sind in der Regel optimal untersucht und gut betreut. Sie wissen aber auch, in welcher Intensität und in welchem Umfang sie trainieren und Läufe absolvieren dürfen.“

So stark sinkt das Herztodrisiko

„Dass sportmedizinische Untersuchungen das Risiko senken, ist eindeutig belegt“, sagt die Kardiologin Andrea Podolsky vom Institut für Präventiv- und angewandte Sportmedizin im Universitätsklinikum Krems, NÖ. In der Gesamtbevölkerung unter 35 Jahren gibt es pro 100.000 Menschen 0,9 Fälle von plötzlichem Herztod pro Jahr. Bei 100.000 Sportlern ohne sportmedizinische Untersuchung sind es 2,3 Fälle pro Jahr – also ein zweieinhalbfaches Risiko.