Multiple Sklerose: Impfungen als Risikofaktor ausgeschlossen

Die Ursachen dafür sind laut dem Erstautor der Studie, Alexander Hapfelmeier, noch nicht bekannt. "Vielleicht nehmen Menschen lange vor ihrer Diagnose die Krankheit wahr und verzichten deshalb auf zusätzliche Belastungen für das Immunsystem", vermutet er. Anderseits könnten die Impfungen möglicherweise einen schützenden Effekt haben und das Immunsystem von Attacken gegen das Nervensystem abhalten. Wichtig sei allerdings, dass "wir aufgrund der großen Datenmenge klar sagen können, dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass sich die Wahrscheinlichkeit für eine MS-Erkrankung oder das Auftreten eines ersten MS-Schubs durch Impfungen unmittelbar erhöht", so Hapfelmeier weiter.

Der Effekt zeigt sich nur bei MS-Erkrankten

Um die niedrige Impfmoral als grundsätzlichen Nebeneffekt von chronischen Krankheiten ausschließen zu können, werteten die Forscher die Daten von an Morbus Crohn und Schuppenflechte erkrankten Menschen ebenfalls aus. Diese Patientinnen und Patienten ließen sich aber ähnlich oft impfen wie die gesunde Kontrollgruppe.

Laut Studienautor Prof. Bernhard Hemmer, Direktor der Neurologischen Klinik am TUM-Universitätsklinikum, sind „die Ergebnisse deshalb nicht allein auf eine chronische Krankheit zurückzuführen, sondern ein MS-spezifisches Verhalten“. Laut anderen Studien wisse man, dass MS-Erkrankte lange vor Diagnose in ihrem Verhalten und ihrer Krankengeschichte auffällig seien. "Sie leiden beispielsweise häufiger an psychischen Erkrankungen und bekommen seltener Kinder", so Hemmer. All das mache deutlich, dass MS schon lange vor den neurologischen Symptomen da ist.