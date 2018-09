Impfmüdigkeit: "Gefährlicher als exotische Krankheitserreger"

Natürlich könne es vor allem bei durch Mücken übertragene Erreger immer zu neuen Entwicklungen kommen – heuer etwa war das in Teilen Europas beim West-Nil-Fieber der Fall: So gab es in der diesjährigen Saison bis 20. September in Europa bereits mehr als 1130 bestätigte Infektionen mit dem West-Nil-Virus (die Dunkelziffer dürfte weit höher sein), so die jüngsten Daten des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten ( ECDC) in Solna, Schweden. In Österreich wurden heuer laut AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) 24 Fälle von Infektionen mit West-Nil-Virus bestätigt, davon 18 in Österreich erworbene. 115 Menschen starben heuer bereits in Europa nachweislich an den Folgen, die meisten davon in Italien (35), Serbien (29), Griechenland (28) und Rumänien (25). In Österreich kam es bisher noch zu keinem Todesfall.

„Infektionen mit dem West-Nil-Virus könnten in den kommenden Jahren noch häufiger in Europa werden“, sagt Kollaritsch. Auch bei anderen von Mücken übertragenen Erkrankungen gab es regionale Ausbrüche, etwa Dengue auf Madeira oder Chikungunya in Italien oder Frankreich. Gegen diese Erkrankungen gibt es noch keine allgemein einsetzbaren Impfstoffe. Trotzdem müsse man deshalb nicht in Panik verfallen: „Erstens beobachten das ECDC und die nationalen Gesundheitsbehörden die Lage genau. Und zweitens erlöschen bei uns im Winter die Ausbrüche spontan. Hoch entwickelte Gesundheitssysteme kriegen das in der Regel rasch unter Kontrolle.“