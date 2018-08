Die Rückkehr der Infektionskrankheiten

Oder Polio: „Das Virus zirkuliert vor allem noch in Afghanistan und Nigeria“, sagt Dornbusch. Impfprogramme der WHO werden dort massiv behindert: „Es gibt auch tödliche Angriffe auf Gesundheitspersonal.“ Reisetätigkeit, Flucht und Migration könnten jederzeit zu einer Ausbreitung führen, wenn die Durchimpfungsraten weiter zurückgehen, sagt Dornbusch: „Aber wer denkt noch an Kinderlähmung in Österreich?“

Er unterstützt den Vorschlag von Volksanwalt Günther Kräuter, Impfungen an die volle Auszahlung von Sozialleistungen im Rahmen des Mutter-Kind-Passes zu knüpfen: „Das wäre ein positiver Anreiz.“ Gleichzeitig brauche es eine intensivierte Impfaufklärung und eine Impfpflicht für alle Berufsgruppen, die mit Kindern zu tun haben – also etwa das Personal in Spitälern, Schulen und Kindergärten.