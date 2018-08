Nach Masern-Alarm: Impfpflicht für Spitalsmitarbeiter

Die Zahlen sind alarmierend: Im ersten Halbjahr 2018 erkrankten in Europa mehr als 41.000 Kinder und Erwachsene an Masern. Das sind fast doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2017 und rund achtmal so viele wie 2016. 37 Todesfälle wurden registriert. In Österreich gab es 2018 bisher 62 Masern-Fälle. Im gesamten Jahr 2017 waren es 95. Auffällig hierzulande: 16 Prozent der heuer Infizierten sind in Gesundheitsberufen tätig.

Für Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der MedUni Wien, sind nicht nur diese einzelnen Krankheitsfälle vermeidbar. Durch ihren Beruf infizieren sie potenziell weitere Menschen, die möglicherweise ohnehin geschwächt sind. „Wer im Gesundheitswesen arbeitet und nicht geimpft ist, kann enorm viel anrichten. Impfen sollte, wenn ich mit vielen Menschen in Kontakt komme, als Solidarakt gesehen werden“, sagt Wiedermann-Schmidt. Gemeint sind etwa Ärzte und Pflegepersonal, Hebammen, Krankenpflegeschüler, Medizinstudenten, Laborpersonal bis hin zu Reinigungskräften im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich.

Welches mögliche Risiko eine Infektion von Gesundheitspersonal birgt, zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 2015: Eine Krankenpflegeschülerin erkrankte an Masern. In der Zeit, in der sie andere anstecken konnte, hatte sie mit bis zu 170 Kindern aus mehreren Bundesländern Kontakt. Bis auf eines verfügten alle über einen Impfschutz.