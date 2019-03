Geldstrafen für Eltern: Italien macht bei der Impfpflicht Ernst

Eltern müssen zahlen

Andernfalls droht den Erziehungsberechtigten eine Strafe von bis zu 500 Euro. Das berichten mehrere internationale Medien, darunter La Repubblica und die BBC. Kindern unter sechs Jahren kann der Zutritt zum Kindergarten oder der Kinderkrippe verwehrt werden, sollten sie die entsprechenden Unterlagen nicht vorweisen können. Ältere Schüler können nicht vom Unterricht ausgeschlossen werden.

Die Frist bis zum Inkrafttreten des bereits im Juli 2017 beschlossenen Gesetzes hätte am 10. März ablaufen sollen. Da es sich dabei um einen Sonntag handelte, wurde diese geringfügig bis Montag verlängert. "Nun hat jeder Zeit gehabt, das nachzuholen", erklärte Gesundheitsministerin Giulia Grillo. "Ohne Impfung keine Schule", laute nun das Motto.

Das Gesetz war ursprünglich verabschiedet worden, um den stetig und zuletzt drastisch auf unter 80 Prozent gefallenen Impfraten bei Masern entgegenzuwirken. Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent als Ziel.

In Italien ist das Risiko, an Masern zu erkranken, das zweitgrößte in Europa. Nur in Frankreich und in Griechenland sind Masern weiter verbreitet. Gegenüber 2017, als noch 5.402 Masern-Fälle gemeldet wurden, halbierte sich die Zahl der Erkrankungen im Folgejahr. Dies führten Ärzte auf die zunehmende Zahl von Impfungen infolge der Impfpflicht zurück.