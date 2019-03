Sohn von Impfgegnern erkrankt an Masern: "Es macht mich so wütend"

Der Masernausbruch Anfang des Jahres in der Kinderklinik-Ambulanz des LKH Graz ließ das Impfthema wochenlang nicht aus den Schlagzeilen rutschen. Auch in den USA sind seit Jahresbeginn in mehreren Bundesstaaten, zuletzt in Washington, hunderte Menschen an der hochansteckenden Infektion erkrankt.

In die aktuelle Impfdebatte mischt sich nun auch die Geschichte von Joshua Nerius.

Vor drei Jahren bekam der heute 30-Jährige plötzlich Fieber und einen seltsamen Hautausschlag. Er begab sich in ärztliche Behandlung, trotz der verschriebenen Antibiotika verbesserte sich sein Zustand jedoch nicht. Im Gegenteil: Aufgrund heftiger Symptome musste Nerius schließlich in die Notaufnahme eingeliefert werden. Dort äußerte ein Arzt die Vermutung, Nerius könnte sich mit Masern angesteckt haben. Doch war er nicht als Kind dagegen geimpft worden?

Als Nerius bei seiner Mutter nachfragte, erhielt er ein Emoji als Antwort: Ein nach unten gerichteter Daumen offenbarte, dass er keine Impfung erhalten hatte.