Der Österreichische Impftag soll jedes Jahr vor allem Ärzte und Apotheker mit dem aktuellsten Wissen zu Schutzimpfungen versorgen. Dazu gehört auch das Beseitigen von Fehlinformation. "Da gibt es zum Beispiel den Mythos, dass man in der Schwangerschaft nicht impfen sollte. Das ist vollkommen falsch, was beispielsweise die Influenza- und die Keuchhustenimpfung (Pertussis; Anm.) angeht. Auch in der Stillzeit soll geimpft werden - zum Schutz der Mutter", betonte die Expertin. Influenza-Infektionen während der Schwangerschaft könnten beispielsweise besonders schwer verlaufen und damit auch das Ungeborene gefährden.

Neue Strategien seien bei Jugendlichen in Sachen Impfschutz anzustreben. "Jugendliche wollen oft nicht mehr zum Kinderarzt gehen", sagte die Vakzinologin. Sie fühlten sich aber auch noch nicht so richtig "heimisch" in der Erwachsenenmedizin und könnten so ohne entsprechenden Impfschutz durchschlüpfen. "Dabei wären bei Jugendlichen die Impfungen gegen HPV (Gebärmutterhalskrebs; etc.) oder gegen Meningokokken-Infektionen besonders wichtig. Jugendliche wollen selbst auf Impfungen angesprochen werden, wie eine Umfrage von uns ergeben hat. Die wollen nicht mehr von den Eltern 'geschickt' werden. Dafür sollte Impfen eben 'so cool wie vegane Ernährung' sein."