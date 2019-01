Gegen diese Krankheiten sollten sich Österreicher 2019 impfen

Der neue Österreichische Impfplan 2019 ist da. Samstag am späten Vormittag wurde er beim diesjährigen Österreichischen Impftag in Wien präsentiert. "Neue Impfstoffe gibt es keine, aber mehrere Präzisierungen zur Anwendung von Vakzinen, Impfungen bei Immunsuppression und speziellen Berufsgruppen", sagte Ursula Wiedermann-Schmidt, Kongressorganisatorin und Co-Autorin des aktualisierten Impfplans, der APA.

" Schutzimpfungen gehören zu den wichtigsten, wirksamsten präventiven Maßnahmen in der Medizin. Geimpfte sind im Regelfall vor der entsprechenden Krankheit geschützt. Zudem können Krankheiten, die nur von Mensch zu Mensch übertragen werden, wie Poliomyelitis, Hepatitis B oder Masern bei einer anhaltend hohen Durchimpfungsrate eliminiert werden. Die derzeitige epidemiologische Situation in Österreich erfordert vor allem Anstrengungen zur Reduktion des Erkrankungsrisikos an Keuchhusten und Masern. Auch Influenza verursacht jedes Jahr bis zu 1.000 Todesfälle, darunter auch Todesfälle bei zuvor vollkommen gesunden Kindern. Hier ist es ebenfalls notwendig, die Durchimpfungsraten deutlich zu erhöhen", wird im Österreichischen Impfplan 2019 gefordert.

Vor allem für Kinder als zunächst zu Schützende treffen Rechtsgrundlagen zu, die bis zur UNO reichen. "Entsprechend der (von Österreich unterzeichneten und ratifizierten; Anm.) UN-Konvention vom 20. November 1989 haben Kinder das Recht auf beste Gesundheitsversorgung. Dazu gehört auch der Schutz vor Erkrankungen, die durch Impfung vermeidbar sind. Eltern sind angehalten, Schutzimpfungen bei ihren Kindern vornehmen zu lassen", stellen die Experten fest.